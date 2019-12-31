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NİŞANTAŞI YILBAŞINA HAZIR
Özgür KABAN/ İSTANBUL, () -YENİ yıla girmeye saatler kala Nişantaşı'nda hareketlilik yaşanıyor.2020 yılına girmeye saatler kala Nişantaşı’nda vatandaşlar kutlamaların yapılacağı Abdi İpekçi Caddesi’nde toplanmaya başladı. Çocuğu,...
GÜNDEM 31.12.2019, 19:30
Özgür KABAN/ İSTANBUL, () -YENİ yıla girmeye saatler kala Nişantaşı'nda hareketlilik yaşanıyor.2020 yılına girmeye saatler kala Nişantaşı’nda vatandaşlar kutlamaların yapılacağı Abdi İpekçi Caddesi’nde toplanmaya başladı. Çocuğu, genci, yaşlısı her yaştan insan yeni yıl kutlamaları için bekleyişini sürdürüyor. Abdi İpekçi Caddesi’nde Şişli Belediyesi tarafından kurulan stantta söylenen şarkılar ve çalınan müziklerle vatandaşlar eğleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Vatandaşların kutlamaları
-Genel ve detaylar
6°
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|17
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|29
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|17
|27
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|17
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|Takımlar
|O
|P
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|17
|36
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|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
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|17
|28
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|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
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|20
|30
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|20
|29
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|20
|27
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|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
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|18
|10