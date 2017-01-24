NİŞANLI ÇİFT, 100 METREDEN DÜŞEREK FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 32 yaşındaki Özgür Özakın ile nişanlısı aynı yaştaki Zeynep Nida Sözeri, uçurum kenarında tartıştıkları sırada 100 metre yükseklikten deniz kenarına düşerek öldüler. Nişanlı çiftin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Balı Mahallesi Köseağzı Mevkiinde meydana geldi. Ereğli'de esnaflık yapan Özgür Özakın ile Ankara'da özel bir firmada çalışan nişanlısı Zeynep Nida Sözer, ayrı araçlarla yanlarında bir arkadaşlarıyla beraber konuşmak için Közeağzı Mevkii'ne geldi. Çift, iddiaya göre uçurum kenarında tartışmaya başladı. Bu arada dengesini kaybeden Özgür Özakın ve Zeynep Nida Sözeri, 100 metrelik uçurumdan deniz kenarına düştü. Çiftin yanında gelen arkadaşının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada, Köseağzı piknik alanı işletmecisi Nazım Tıngaz yaptığı aramada genç çiftin cansız bedenlerini buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de çiftin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Özakın ve Sözeri'nin cansız bedenleri Ereğli Belediyesi'ne ait cenaze aracına konuldu. Acı haberi alarak olay yerine gelen Özgür Özakın'in ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Baba Metin Özakın, oğlunun konduğu tabuta sarılarak göz yaşı döktü. Nişanlı çiftin cenazeleri otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Piknik alanı işletmecisi Nazım Tıngaz ise duyduğu bağırma sesi üzerine dışarı çıktığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bir bayan bağırıyordu yukarıdan. Hanıma söyledim. Dışarıya çıktım. Baktım yukarıda iki tane ışık yanıyor. İki tane araba var. Bayana bir şey mi var diye seslendim. Özgür diye bağırıyordu. Bana aşağılara bakar mısın? dedi. Aşağıya bakarken arkadaşlara denk geldim. Polise haber verdim. Allah rahmet eylesin." dedi.

Çiftin otomobillerinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçurumdan düşen nişanlı çift

-Polislerin inceleme yapması

-Gençlerin düştükleri uçurum

-Anne Tülay Özakın'ın oğluna seslenmesi

-Yakınlarının göz yaşlarına boğulması

-Baba Metin Özakın'ın gözyaşları (MAVİ MONTLU)

-Cesetlerin cenaze aracına taşınması

-Nazım Tıngaz ile röportaj

-Polisin araçlarında inceleme yapması

Dosya Adı: ergolumebirliktegittiler

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Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),()