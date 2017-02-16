NİLHAN OSMANOĞLU: AİLEMİN DOĞRULARI VE YANLIŞLARI OLABİLİR AMA BENİM AİLEM BENİM TARİHİM

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

2'nci Abdülhamit Han'ın 5'inci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, "Torununun dilinden Kösem Sultan" adlı söyleşi programına katıldı. Osmanoğlu, "Ben tarihime ailem gibi bakıyorum. Ailemin doğruları ve yanlışları olabilir ama benim ailem benim tarihim. O yüzden ben onun yanlışlarını öne sürmek yerine, bunları geleceği inşa ederken derslerini alarak inşa ediyorum. Ben bunu açıkça bağırarak, küfür ederek yapmam. Bugüne örnek teşkil edecek doğrular da var. Bunları da görerek geleceği inşa etmek lazım. " dedi.

"SULTAN ABDÜLHAMİT'TEN, SULTAN VAHDETTİN'DEN ÖYLE BİR BAHSEDİLİYOR Kİ BU NESLİN SÖVMEMESİNE İMKAN YOK"

Taksim'de bulunan Atatürk Kitaplığı'nda "Torununun dilinden Kösem Sultan" isimli bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak 2'nci Abdülhamit'in 5'inci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu katıldı. Osmanoğlu, üyesi olduğu Osmanlı hanedanı ile ilgili katılımcılara açıklamalarda bulundu. Yetişen nesillere sultanların kötü olarak tanıtıldığını ifade eden Osmanoğlu, "Sultan Abdülhamit'ten, Sultan Vahdettin'den öyle bir bahsediliyor ki, bu neslin sövmemesine imkan yok zaten. Çok doğal ve olası bir durum, bunları okuyup ta sövmeleri. Ama bu planı yapanlar dışarıdan gülerek izliyorlardır." diye konuştu.

"OSMANLI KENDİ AİLESİNDEN FERAGAT ETMESEYDİ BU KADAR UZUN BİR MEDENİYET OLMAYACAKTI"

Osmanoğlu, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katli konusunda ise şunları söyledi: "Aslında ben buna kardeş katli demek istemiyorum. Onun yerine kardeşlerin feda edilmesi diyorum. Şu zamanda anlayabileceğimiz bir durum değil. Bana da soruyorlar, siz böyle bir şey yapar mıydınız? diye. Keşke bende de öyle büyük bir iman devlet aşkı olabilseydi. O yüzden yapamam diyorum, doğal olarak. Osmanlı kendi ailesinden feragat etmeseydi bu kadar uzun bir medeniyet olmayacaktı. Bu sebepten dolayı çok kan dökülecekti. Ekberiyet sistemi geldikten sonra Osmanlı'nın gerilemeye başladığını görüyoruz. Çünkü Fatihler, delikanlılar lazım Osmanlı'nın başına. Daha büyük yaşta şehzadeler, tahta aday olmayacak kişiler padişah oluyorlar. Onun öncesine baktığımızda şehzadeler kendi aralarında savaş içinde. Sancak deneyimleri var. Ekberiyet sisteminden sonra sancak deneyimleri ortadan kalkıyor."

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-Salondan detaylar

-Nilhan Osmanoğlu'nun açıklaması