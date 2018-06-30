NİHAT ZEYBEKCİ: HEDEFİMİZ AKTİF İHRACATÇIMIZIN SAYISINI YÜZDE YÜZE ÇIKARMAK

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Hedefimiz, aktif ihracatçımızın sayısını yüzde 100'e çıkarmak. Çünkü biliyoruz ki, ihracatçılarımızın ve ihracatımızın şu anda gelmiş olduğu nokta ile artık yeni şeyler söylemek lazım" dedi.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 25'inci Olağan Genel Kurulu ve 2017 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni Başbakan Binali Yıldırım, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve ihracat sektörü temsilcilerinin katılımı ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Genel kurulda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti tarihinin son Başbakanı, Türkiye Cumhuriyet tarihinin son Ekonomi Bakanı ve son diğer bakanlarımız da Gümrük ve Ticaret Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak sonlar var. Ne mutlu bize ki, gözümüz arkada kalmadan da bayrağımızı devrederek bundan sonraki arkadaşlarımızın yanında bir süre koşmaya devam ederek bir ihracatçı olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE OLARAK BİR MUCİZE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Zeybekci, "Saygıdeğer Başbakanıma ben burada çok teşekkür ediyorum. Eximbank'ın sermayesi 3 milyardan 10 milyara çıktı demek belki kolay bir şey ama bunun ekonomi koordinasyon kurulunda tartışmaları yapılırken, saygıdeğer başbakanımızın destekleri unutulmazdır. Hedefimiz aktif ihracatçımızın sayısını yüzde 100'e çıkarmak. Çünkü biliyoruz ki, ihracatçılarımızın şu anda gelmiş olduğu noktayla artık yeni şeyler söylemek lazım. Türkiye olarak, bir Türkiye mucizesi gerçekleştirdik. 35 milyar dolardan 172 milyar dolara giderken, bunu 200 milyar dolara çıkarırken belki bunlarla gerçekleştirebiliriz ama şundan emin olun ki, bundan sonra artık aynı yöntemlerle devam etmemiz mümkün değildir" şeklinde konuştu.

Konfeksiyon tarzı yöntemlerle bir yere gidilemeyeceğini söyleyen Bakan Zeybekci, " Yatırım Teşvik Belgeleri'nin toplam tutarı 40 milyon dolardır. Bu yatırım teşvik belgelerinin 2018 ve 2019 yıllarında hayata geçmesiyle bunların cari açığımıza vereceği destek yıllık 19 milyar dolar civarındadır. Türkiye, önümüzdeki süreçte rahatlayarak yoluna devam edecektir. Gerek Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz gerekse Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile ilgili 2016'nın sonuna kadar getirdiğimiz olumlu süreç, 2018'in sonbaharından itibaren farklı noktaya gelecektir" dedi.

"ENFLASYONUN VE FAİZLERİN TEK HANEYE İNMESİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, "Bugüne kadar ihracata ve ihracatçılarımıza verilen destekler bizler için çok önemli bir rol haritası oldu. Sadece son dönemde özellikle ihracatçılarımıza verilen destek 1 milyar TL'den 3 milyar TL'ye çıkarıldı. Çok önemli bizim açımızdan . İhracatçılarımız yeşil pasaportlu oldular, Eximbank'ın sermayesi 10 milyar TL'ye çıkarıldı. 2017'de Eximbank'ın ihracatçılara verdiği destek, dolar bazında yüzde 19 artış gösterdi" dedi.

Beklentilerinin henüz bitmediğini söyleyen Büyükekşi, " Seçim sürecinin geride kalması ile ekonomi ve ihracatın ana gündem maddemi haline gelip, enflasyonun ve faizlerin tek haneye inmesini dört gözle bekliyoruz. Yapısal reformların hayata geçmesiyle yerli ve yabancı yatırımcıların cesaretlendirilmesini, gündemde olan OHAL'in sonlandırılmasını bekliyoruz. İstihdamı artıracak çalışmalara hız verilmesini ve kıdem tazminatı sorununun çözülmesini talep ediyoruz. Tasarruf açığı ve cari açık ekonomimizin en zayıf halkası. Bu iki konuda da kalıcı adımlar atılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye hediye takdim ederken İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde dereceye girenlere de Başbakan Binali Yıldırım ödüllerini verdi. Ödül alanlar arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç da yer aldı.



Görüntü dökümü:

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-Ekonomi Bakani Nihat Zeybekci'nin konuşması

-TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin konuşması

-İhracat Şampiyonları Ödül Töreni

-Genel ve detaylar



