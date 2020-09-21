AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Niğde Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilk yapılan tespitlere göre can ve mal kaybının bulunmadığı belirtildi.

Niğde’nin Bor ilçesinde saat 22:08 itibarıyla deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin şiddetini 5.1, derinliğini 6.97 km olarak duyurdu. Derpem noktasına en yakın yerleşim yerinin Obruk köyü olduğu açıklandı.

Deprem Konya’nın Emirgazi ve Ereğli, Aksaray’ın Akçakent köyünde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 5.1, derinliğini 2.8 km olarak duyurdu.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

AFAD, “Geçmiş olsun Niğde. Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” açıklamasında bulundu.

ÇADIR VE ERZAK SEVK EDİLDİ

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Az önce köy muhtarımızla görüştüm. Bazı evlerde çatlaklar olduğunu belirtti. Onun dışında bir hasarın olmadığını bana iletti. Ancak biz, her ihtimale karşı çadır ve erzakları o bölgeye sevk ettik.

*Onun dışında UMKE ekibimiz ve ambulanslarımız da köye intikal ediyor şu anda. Bizler de birazdan köye intikal edeceğiz. Şu anda arkadaşlarımızla il kriz merkezinde durum değerlendirmesi yapıyoruz. İnşallah olumsuz bir durum beklemiyoruz.

BELEDİYE’DEN AÇIKLAMA

Depremin ardından Niğde Belediyesi’nden de bir açıklama geldi. Açıklamada 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk yapılan tespitlere göre can ve mal kaybının bulunmadığı belirtildi.