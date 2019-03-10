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NEW YORK'A GİDEN THY UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ: 30 YARALI 

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, ()  TÜRK Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yaralandı.  THY'nin TK-01...

NEW YORK'A GİDEN THY UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ: 30 YARALI 

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, () 
TÜRK Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yaralandı. 
THY'nin TK-01 sefer sayılı İstanbul - New York seferini yapan TC-JJG kuyruk tescilli uçağı 326 yolcusuyla New York havalimanına iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada türbülansa girerken uçakta büyük panik yaşandı. Olay nedeniyle uçakta türbülanstan kurtulan THY uçağı daha sonra havalimanına sorunsuz şekilde inişini gerçekleşti. Olayda 28 yolcu ve 2 kabin ekibi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşavirliği, "Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi. 

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu kamerası
-Uçağın içinden görüntü
-Yolculardan görüntü
 

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