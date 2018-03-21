NEVRUZ ALANINA GELENLER İLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK





Haber-Kamera: Erhan TEKTEN -İSTANBUL

Bakırköy'deki nevruz kutlamaları için alana gelen bir grup polis arasında küçük çaplı arbede çıktı. Bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy Halk Pazarı alanında 13.00'da başlayan Nevruz Kutlamaları nedeniyle polis, kutlama alanı ve çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamaya gelenler polis noktalarından arama yapılarak alana alınıyor. Slogan atarak alana girmeye çalışan bir grup ile polis arasında tartışma yaşandı. Çıkan küçük çaplı arbedenin ardından bazı kişiler gözaltına alındı.

Polis bazı bayrakları ve dövizleri içeri almıyor. Öte yandan üzerlerindekilerin yöresel kıyafetler olduğunu söyleyen 2 kişi de polis noktasından içeri alınmadı. Bunun üzerine üzerindeki kıyafeti çıkartan bir kişi alana alırken diğeri ise kıyafetini çıkarmadığı için alana alınmadı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.



Görüntü Dökümü:

---------------

-Polisin arama noktası

-İki kişinin içeri alınmaması

-Birinin üstündekileri çıkartması

-Diğerinin dışarıda kalması

-Gerginlik

-Ufak çapta arbade

-Gözaltına alınanlar

-Genel ve detaylar

