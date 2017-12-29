Nedeni yasak AŞK... Beylikdüzü'ndeki Lüks sitide iki kadın silahla vuruldu...

Beylikdüzü'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı Beylikdüzü Ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay sabah saatlerinde yaşandı. İddialara göre, evli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki öğretmen Nurullah K., ile Eda T.’nin ilişkileri 4 ay önce başladı.

Eda T. sık sık evinde kalmaya başlayan Nurullah K.’ya eşinden boşanıp kendisiyle evlenmesi için baskı yapmaya başlayınca ikili arasında tartışma yaşandı. Önceki gün de sosyal medya hesapları ele geçirilerek fotoğrafları paylaşılan Nurullah K., Eda T.’nin evine gitti.



Gece Eda T.’nin evinde kalan Nurullah K. sosyal medya hesabını ele geçirdiği gerekçesiyle Eda T. ile yine tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahını alan Nurullah K. Eda T. ile tuvalete saklanan ev arkadaşı Sinem D.’yi vurarak evden kaçtı.



Silah seslerinin duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kadınlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise Nurullah K.’nın peşine düştü. Kısa süren çalışmaların ardından Nurullah K. gözaltına alındı. (DHA)



