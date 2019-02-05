NAZİRE DEDEMAN HAYATINI KAYBETTİ (2)

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay yaşamını yitirdi.

İş kadını Nazire Dedeman Çağatay 70 yaşındaydı. Nazire Dedeman Çağatay, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu. Umut Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Nazire Dedeman Çağatay'ın dün geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyon sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesinin yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri mezarlığı aile kabristanında toprağa verileceği kaydedildi.

NAZİRE DEDEMAN ÇAĞATAY KİMDİR?

Kayserili bir ailenin ortanca ve tek kız çocuğu olarak 1949 yılında Ankara'da doğan Nazire Dedeman Çağatay, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Babası Mehmet Kemal Dedeman'ın kurduğu Dedeman Holding topluluğunun yönetiminde çeşitli görevler üstlendi. 2014 yılına kadar Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüttü. 2014 yılında bu görevinden ayrılarak 3DE3 Gayrimenkul Turizm ve Yönetim A.Ş.'yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.

28 Eylül 1993 yılında elim bir olay sonrası oğlu Umut'u kaybetmesinden sonra büyük bir acı yaşayan Nazire Dedeman Çağatay, oğlunun anısını yaşatmak ve başkalarının da “bireysel silahlarla işlenen" acıları yaşamamasıl için Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı'nı (UMUT) kurdu.

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-ARŞİV



