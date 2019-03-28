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NATO'YA BAĞLI SAVAŞ GEMİLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen NATO'ya bağlı İspanya, Hollanda, Kanada ve Fransa donanmalarına ait 4 savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO'ya bağlı İspanya...

NATO'YA BAĞLI SAVAŞ GEMİLERİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen NATO'ya bağlı İspanya, Hollanda, Kanada ve Fransa donanmalarına ait 4 savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan NATO'ya bağlı İspanya Donanması'na ait F805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen', Hollanda Donanması'na ait F81 borda numaralı 'ESPS Santa Maria', Kanada Donanması'na ait FFH 333 borda numaralı 'HMCS Toronto' ve Fransa Donanması'na ait A608 borda numaralı 'FS Var' savaş gemileri, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen NATO'ya bağlı savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişleri sırasında savaş gemilerine sahil güvenlik botları eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen NATO'ya bağlı 4 savaş gemisi ve sahil güvenlşk botlarından genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()


 

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