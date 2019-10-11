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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi
Beyza GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL, () NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Jens Stoltenberg saat 10.05'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı....
GÜNDEM 11.10.2019, 10:27
Beyza GÜLER-Zeki GÜNAL-Harun UYANIK/ İSTANBUL, () NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.
Jens Stoltenberg saat 10.05'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
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