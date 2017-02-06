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NARKOTİM EKİPLERİNDEN OKUL ÖNLERİNDE UYUŞTURUCU DENETİMİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürülüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde eş zamanlı uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi. 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl...

NARKOTİM EKİPLERİNDEN OKUL ÖNLERİNDE UYUŞTURUCU DENETİMİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürülüğüne bağlı ekipler, okul önlerinde eş zamanlı uyuşturucu denetimi gerçekleştirdi.

2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin yarıyıl tatili sona erdi, des zili bugün çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürülüğü'ne bağlı Narkotim ekipleri, Çocuk Büro Şube Müdürlüğü ve motorize ekiplerle birlikte okul önlerinde uyuşturucu satışını engellemeye yönelik harekete geçti. Üsküdar Lisesi'ne gelen ekipler, okul önünde ve okullara yakın parklarda denetim yaptı.

Narkotik timleri okul önlerinde bulunan kişilerin üzerlerini arayarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Polisler şüpheli gördükleri araçları da durdurup didik aradı. Daha önce belirlenen okullardaki uygulama okul çıkış saatine kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

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-Narkotim ve diğer polislerden görüntü

-Okuldan görüntü

-GBT yapması

-Şüphelileri araması

-Şüpheli araçları durdurması

-Aracı ve sürücü araması

-Genel ve detay görüntüler

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