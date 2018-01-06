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 NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YIKIMDAN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlanmıştı. Sadece...

 NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YIKIMDAN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Nakliyeciler Sitesi'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlanmıştı. Sadece 17 boş dükkanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım bugünlük tamamlandı. Polisin site çevresindeki önlemleri devam ediyor. Sitenin giriş ve çıkışlarına arama noktaları kuruldu. Resmi araçların dışında siteye araç alınmıyor.

Görüntü Dökümü:
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GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ
-Yıkım alanından görüntü
-Çevik kuvvet polisleri
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-Çevik kuvvet ekipleri
-Vatandaşların beklemesi
-Vatandaşların İstiklal Marşı'nı söylemesi
-Sloganlar atılması
-Vatandaşların polisleri alkışlaması
-Park halinde bulunan araçların çekilmesi
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri
-İş makinalarının yıkım için içeriye girmesi
-Zırhlı polis aracı
-Genel ve detaylar


06.01.2018 - 03.52 Haber Kodu : 180106007
06.01.2018 - 04.43 Haber Kodu : 180106010
06.01.2018 - 04.44 Haber Kodu : 180106011
06.01.2018 - 07.18 Haber Kodu : 180106013
06.01.2018 - 08.10 Haber Kodu : 180106014
 

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