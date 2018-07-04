*Naim Süleymanoğlu'nun mezarını açma işlemi saat 11.30'da başladı.
Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul
Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için mezarı açıldı. Süleymanoğlu'nun mezarını açma işlemi saat 11.30'da başladı. Mezar açma işleminde hakim, taraf avukatları da hazır bulunuyor. Mezar açma işlemi devam ediyor.
Görüntü dökümü:
-Mezarın kazılması
-Polisten ve avukatlardan görüntü
-Genel ve detaylar
NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI -1
*Naim Süleymanoğlu'nun mezarını açma işlemi saat 11.30'da başladı. Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun,...
04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:00
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.