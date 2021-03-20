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Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alındı
GÜNDEM 20.03.2021, 09:28 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4,5 ay önce atanan Naci Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevinden alındı. Ağbal, karar sonrası kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ağbal, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” ifadelerini kullandı.
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