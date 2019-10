Naci Ağbal: 2020'de kamuya 60 bin personel alınması öngörülüyor

Cumhurbaşkanlığı Stateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile ilgili, "2020'de de yüzde 5 büyüme, yüzde 8,5 enflasyon hedefleriyle uyumlu bütçe politikası uygulayacağız" dedi. Ağbal, 2020'de kamuya 60 bin yeni personel alınmasının öngörüldüğünü belirtti.



Cumhurbaşkanlığı Stateji ve Bütçe Daire Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine ilişkin bilgilendirme toplantısında konuştu. Naci Ağbal, bütçenin hem Yeni Ekonomi Programı hem de Orta Vadeli Mali Plan'da belirlenen amaçlar ve hedeflerle uyumlu şekilde hazırlandığını belirterek "2020'de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda ise 1 milyon 52 bin artış beklenmektedir. Yine 2020'de ihracatın 190 milyar dolara çıkması, cari işlemler dengesine verdiği katkı her geçen yıl artan seyahat gelirlerimizin 34,3 milyar dolara yükselmesi, ihracat ve ithalatla büyüme gelişmelerine bağlı olarak cari işlemler dengesinin yüzde 1,2 düzeyinde açık vermesi beklenmektedir. 2020'de enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara inmesini ve yılsonunda yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.



'ENFALSYON HEDEFİNE UYUMLU BÜTÇE POLİTİKASI'

Ağbal, mali disiplinin ekonomi politikalarının en önemli bileşenlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Zaman içinde ekonomik konjonktüre göre genişleyici, zaman zaman sıkı maliye politikalarını bugüne kadar uyguladık. 2020'de de yüzde 5 büyüme, yüzde 8,5 enflasyon hedefleriyle uyumlu bütçe politikası uygulayacağız. 2020'de uygulayacağımız maliye politikası çerçevesinde, mali disiplini kararlılıkla sürdürmenin yanında özellikle bütçe dengesinin hedefler içinde kalması temel amaç olacaktır. Enflasyonda ortaya konulan kazanımları daha da güçlendireceğiz. Tek haneli enflasyon seviyesini koruma noktasında da maliye politikasının para politikasına tam bir eş güdüm ve uyum içinde çerçeve ve politikasını geliştireceğiz" diye konuştu.



BÜTÇEDEN EĞİTİM VE SAĞLIĞA AYRILAN PAY

Naci Ağbal, 2020 yılı bütçe giderlerinin 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderlerin 956,5 milyar lira olduğunu, bütçe gelirlerinin 956,6 milyar lira, vergi gelirlerinin 784,6 milyar lira, bütçe açığınınn 138,9 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi. Ağbal, 2020 yılı bütçesinin 'ekonomide dengelenme, disiplin ve değişim' yaklaşımına uygun olarak hazırlandığını ve vatandaşa hizmeti esas aldığını kaydederek, "Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak. 2020 yılı bütçesinde sağlığa 188,6 milyar lira kaynak ayırdık. Bütçenin yüzde 17,2 oranını görüyoruz. Dolayısıyla eğitim ve sağlık bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılı bütçesinin de en önemli sacayağını oluşturuyor" dedi.



KAMUYA 60 BİN PERSONEL ALINACAK

Naci Ağbal, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Ağbal, soru üzerine kamuya yeni alınacak personel sayısının önemli bir bileşen olarak belirlendiğini vurgulayarak, "2020'de kamuya 60 bin yeni personel alınması öngörüsü yapıldı; ama ihtiyaçlar çerçevesinde yıl içinde bu hususta gerekli çalışmalar ayrıca yapılacaktır" dedi.



'SAVUNMA VE GÜVENLİK BÜTÇESİNDE HEP HASSAS OLDUK'

Ağbal, Barış Pınarı Harekatı için 2020 yılında bütçeden ne kadar kaynak ayrıldığına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Savunma ve güvenlik bütçesi noktasında her zaman hassas olduk. Türkiye olarak şu anda yürütülen operasyon da dahil olmak üzere savunma ve güvenlik birimlerimizin ihtiyacı olan her türlü bütçe kaynağı hem bütçede öngörüldü hem ilave ihtiyaç, gerekirse bu ihtiyacı karşılayacak ekonomik ve bütçe gücümüz var. Bugün Türkiye, sadece Suriye'de yürütülen operasyon itibarıyla değil, küresel barış ve istikrarı sağlamak için de dünyanın başka bölgelerinde operasyonlar yürütüyor. Afganistan'da, Sudan'da, Bosna Hersek'te, birçok yerde barışı desteklemek için çalışmalar yapılıyor. Allah'a şükürler olsun ekonomimiz ve bütçemizin gücü, imkanları, Mehmetçiğimizin, askerimizin, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü kaynağı sağlamamıza imkan verecek ölçüde. Bu millet, Kurtuluş Savaşı'nda dahi dişinden tırnağından artırarak ordusuna, Mehmetçiğine kaynak aktarmış ve bu konuda hiçbir zaman için ihtiyaçlar noktasında geri duruş olmamıştır. Bugün de imkanlarımız, yürütülen bütün operasyonların gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak güçtedir."



'ÖNGÖRÜLMEYEN KONUDA KAYNAK ÖNGÖRÜLMEDİ'

Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına yönelik soru üzerine de "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi" diye konuştu.



