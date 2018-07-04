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Müzisyen İrem Candar ikinci albümü 'Gül ile Akide'yi verdiği konserle tanıttı

* İkinci albümü 'Gül ile Akide'yi müzikseverlerin beğenisine sunan müzisyen İrem Candar, albümün tanıtım konserini Kadıköy'de bulunan Moda Kayıkhane'de verdi.   * Söz ve müziği genç müzisyene ait 9 parçadan oluşan albümde yer...

Müzisyen İrem Candar ikinci albümü 'Gül ile Akide'yi verdiği konserle tanıttı

* İkinci albümü 'Gül ile Akide'yi müzikseverlerin beğenisine sunan müzisyen İrem Candar, albümün tanıtım konserini Kadıköy'de bulunan Moda Kayıkhane'de verdi.  

* Söz ve müziği genç müzisyene ait 9 parçadan oluşan albümde yer alan parçaların seslendirildiği konsere katılanlar unutulmaz anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE / İSTANBUL,()
Müzisyen İrem Candar, 'Gül ile Akide' ismini verdiği  ikinci albümünü yayımladı. Albümün tanıtım konseri Kadıköy'de bulunan  Moda Kayıkhane'de düzenlendi. Konsere genç müzisyenin ailesi ve yakınlarının yanı sıra dinleyicileri katıldı.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ İNSANLARLA ÇALIŞTIK"
Konser öncesi sorularımızı yanıtlayan Candar albüme çok emek verdiklerini belirterek, "Albümün ismi 'Gül ile Akide' Gül ile bülbülün hikayesinden esinlenerek, yazdık. Albümde 9 parça var. 9'u da birbirinden farklı türde parçalar. Hepsi kendine has melodi ve duygular içeriyor. Hepsi de benim 5 yıllık bir süreçte yazdığım, biriktirdiğim anılarımdan çıkan parçalar. Albümüz 5 yıllık bir sürecin sonucu olarak,1 yılda ortaya çıktı. Sefa Hendem ve Mehmet Cem Ünal'la birlikte stüdyoya girdik. Çok sevdiğimiz insanlarla çalıştık. Sevgili Fırat Tanış'la bir parçayı birlikte seslendirdik" dedi.

"KALPLERE DOKUNMASINI ÜMİT EDİYORUM"
Candar, şöyle devam etti: İlk olarak Moda Kayıkhane'de lansmanımızı gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Türkiye'de olabildiğince çok konser vermek ve daha sonra da yurt dışında olmak suretiyle bol bol konser  vermek istiyoruz. Turgut Uyar'ın 'Göğe bakma durağı' şiirini bir vesile ile oturup, bestelemiştim zamanında. İnternette çok sevildi. Çok güzel dönüşler aldık. Kalplere dokundu. Bununla ilgili çok mutluyum. Elimden geldiğince üretmeye devam ediyorum. Şiirleri bestelemeye, kendi sözlerimi yazmaya devam ediyorum. Seyirci ve dinleyicilerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Hayat çok güzel bir şey. Umarım hayattan zevk alırsınız. Albümde de zaten mutlu olmak gerektiğine dair, umutla dolu sözleri olan parçalar var. Kalplere dokunmasını ümit ediyorum.

Görüntü Dökümü:
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-İrem Candar ile röportaj
-Konserden görüntüler
 

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