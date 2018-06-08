Müzikle geçen 47 yıl

AMASYA'da müzik evi işleten Atilla Pazar (63), 47 yıldır müzikle iç içe yaşıyor. Evinin bir odasını müzik aletleriyle donatan ve işten zaman bulunca çaldığı aletlerle huzur bulduğunu belirten Pazar, "Müzik terapi oluyor, moral veriyor" dedi.

Amasya'da müzik evi işleten ve evinin bir odasını müzik aletleriyle donatan Atilla Pazar, çeşitli enstürmanlar çalıyor. Eskiden müzik aleti bulmakta zorluk çekildiğini ifade eden Pazar, "Şimdi anne- babalar bu imkanı çocuklarına çok güzel veriyor. İki çocuğuyla birlikte gelip, birine keman, birine gitar alabiliyor. Veya saz alabiliyor. Şimdi ortam daha iyi, bizim zamanımızda yokluk vardı. Enstürmanlar insanın ikiz kardeşi gibi, sen çalıyorsun o söylüyor. Müzik terapi oluyor, moral veriyor" diye konuştu.

Evinin bir odasında 85 müzik aletinin olduğunu belirten Atilla Pazar, "Müzik benim için hayatımın vazgeçilmezi. Yaklaşık 30 müzik enstrümanı çalabiliyorum. Besteler yapıyorum. Ud, keman ve cümbüş, tambur, saz gibi müzik aletleri ile zamanı geçirmeye çalışıyorum. İş yerimden arta kalan zamanlarımı enstrümanlarla donattığım evimin bir odasında müzik yaparak stres atıp terapi yapıyorum. Yorgunluğumu bu sayede atmış oluyorum" diye konuştu.



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