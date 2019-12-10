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MÜZİĞİN GÜÇLÜ İSİMLERİ ÇOCUK GELİNLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL() Bahadır Tatlıöz'ün yedinci sosyal sorumluluk projesi olan 'KINA' sanatçıları bir araya getirdi. Çocuk istismarı, küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve şiddete maruz kalan kadınları konu alan...

GÜNDEM 09.12.2019, 23:14
MÜZİĞİN GÜÇLÜ İSİMLERİ ÇOCUK GELİNLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL()
Bahadır Tatlıöz'ün yedinci sosyal sorumluluk projesi olan 'KINA' sanatçıları bir araya getirdi. Çocuk istismarı, küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve şiddete maruz kalan kadınları konu alan ve sözü müziği Bahadır Tatlıöz'e ait olan Kına, Bemol 9 Müzik etiketiyle bugün dinleyicisiyle buluştu. Aynı notalarda buluşan Bulutsuzluk Özlemi, Gökhan Türkmen, Kubat, Mehmet Erdem, Tepki ve Pi gibi Türk müziğinin güçlü yorumcuları, seslerini müzikle yükselterek projeye destek oldular. Tüm geliri kız çocuklarının korunması ve eğitimi adına bağışlanacak olan Kına, örnek bir proje olma özelliğini taşıyor.
'Hayallerimin Projesi' dediği KINA'yı bestelerken şarkıda ki tüm sanatçıların ses renklerini dikkate alarak esere imza atan Bahadır Tatlıöz, şarkının aranjesini ise Cüneyt Yamaner ile birlikte yaptı. Rap bölümleri Tepki ve Pi tarafından kaleme alınan Kına'da toplumsal duyarlılık felsefesinden ödün vermeyen Tatlıöz, klip için de Ümraniye Film Platoları'nı kullandı. Tatlıöz, senaristlik ve yönetmenlik koltuğuna kendisi oturdu. Sennur Nogaylar ve Yasemin Balık gibi sinema sektöründen başarılı isimlerinde rol aldığı klipin oldukça sürükleyici bir hikayeye sahip olduğunu dile getiren Bahadır Tatlıöz, projeye destek veren tüm sanatçı dostlarına teşekkür etti.

SANATÇILAR ÇOCUK GELİNLER İÇİN BİR ARADA
Gökhan Türkmen, "Genç yaşta evlendirilen kızlarla alakalı onlara bir tepki bir maiyetinde olan bir proje. Bunun gibi projelere her zaman katkıda bulunuyoruz. Hassas davranıyoruz bu da onlardan bir tanesi olduğu için mutluyuz" dedi.
Pi ise, “Bahadır beni bu proje için aradığında çok heyecanlandım. Çünkü gerçekten çok özel ve duyarlı bir konu. Çocuk gelinlerle ilgili yapılan röportajları  ve makaleleri araştırdım ve ağladım. Çünkü bende bir anneyim. Kız çocuğum var benimde. Bu parçada olmalıyım dedim. Umarım doğru yerlere ulaştırabiliriz" diye konuştu.
Tepki de, “Böyle bir teklif geldiğinde insan her şeyden önce onure oluyor. Her Türk vatandaşının bu konunun bir yerlerinde olması gerekiyor. Bunu müzikle dile getirmek özellikle bambaşka" İfadelerini kullanırken, Nejat Yavaşoğulları, “Zaten bunlar bizim kanayan yaralarımız diyelim. Bunu el birliğiyle bütün toplum konuya dikkat ederek, Bahadır arkadaşımız gibi çalışmalarla katkıda bulunuyor. Bu dertlerimizi sone erdirmemiz lazım. Bize de düşen görevler var" dedi.
Mehmet Erdem, “Bahadır arayınca ilk başta heyecanlandım. Çok önemli bir konuya parmak basıyor. İçinde bulunduğumdan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.
Kubat, “Şarkı güzel, sözler güzel bütün mevzu genç yaşta çocuk yaşta, bilinçsizce evlendirilen, gelin giden kızların hikayesi. Buna dikkat çekmek için harika bir beste yapmış kardeşim. Bir kız babası olarak ekstra koşarak geldim bu projeye" şeklinde konuşurken Bahadır Tatlıöz ise, “Bu proje için yıllardır birçok şeyi tasarladım. Sonunda hayata geçirmek nasip oldu. Birazcık kız çocuklarının eğitimden alınmasını hatta erken yaşta evlendirilmesini konu alan, biraz da kadına yönelik şiddeti konu alan aslında temeli çocuk ya da büyük kadın olan çok önemli bir sosyal mesaj içerikli şarkıydı Kına. Bu projenin geliriyle ihtiyacı olan kız çocukları okutulacak. Onların bütün okul ve yaşam ihtiyaçları karşılanacak. Önceden sokak aralarında kalıyordu, kayıt altında olmadığı için diğer insanlar buna şahit olmuyordu. Şimdi bir paylaşıma denk geliyoruz. O bir paylaşım toplumda infial yaratıyor. Bu haklı bir isyan, bu haklı bir haykırış. Bu projeyle genç kızları okutup onların çok kuvvetli kadınlar olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Klipten kamera arkası görüntüler
-Sanatçılarla röportaj


 

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