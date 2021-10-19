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Müthiş iddia; TÜGVA tüm valilerin özgeçmişlerini arşivlemiş!

Yeniçağ Gazetesi yazarı gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu. TÜGVA ise yaptığı paylaşımda Ağırel'in iddiasını yalanladı.

GÜNDEM 19.10.2021, 00:21 19.10.2021, 01:12 Murat Aydın
Müthiş iddia; TÜGVA tüm valilerin özgeçmişlerini arşivlemiş!

Araştırmacı gazeteci Murat Ağırel, TÜGVA'nın tüm valilerin özgeçmişlerini arşivlediğini açıkladı.

Yeniçağ Gazetesi yazarı gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Ağırel, TÜGVA ile ilgili belgeleri incelediği belirterek, Türkiye'de görev yapan tüm valilerin özgeçmişlerinin arşivlendiğini açıkladı.

"Bakanlık bunu yapar" ifadesini kullanan Ağırel, "Kamu yararına çalışan bir vakıf neden Valilerin özgeçmiş bilgilerini araştırıp kayıt altına alır" diye sordu.

Murat Ağırel sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TÜGVA ile ilgili yeni belgeleri inceliyorum. Anlayamadığım bir durum var. Tüm Valilerin özgeçmiş bilgileri ayrıntılı şekilde araştırılıp kayıt altına alınmış.Bakanlık bunu yapar. Kamu yararına çalışan bir vakıf neden Valilerin özgeçmiş bilgilerini araştırıp kayıt altına alır ?" İşte o paylaşım ve belgeler:

TÜGVA'DAN YALANLAMA

Murat Ağırel'in bu paylaşımın yer alan belgeler ve iddialar  TÜGVA İletişim ofisi tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımnda yalanlandı. TÜGVA Paylaşımında şu sözlere yer verildi: 

EMİNMİSİNİZ SON KARARINIZ MI?

TÜGVA'nın paylaşımını redvitleyen Murat Ağırel, kendi bilgilerinden emin bir tavırla yaptığı paylaşımda, TÜGVA'ya hitaben "Eminmisiniz, Son kararınız mı" diye sordu. 

#TÜGVA
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