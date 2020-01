MUTFAKLARIN SİYAH İNCİSİ TRÜF MANTARI... ÖZEL KÖPEKLERLE TOPLANIYOR, KİLOSU 400 EURO

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, () DÜNYANIN en değerli mantarı trüf, meşe ve kestane ağaçlarının 20 santim dibinde yetişiyor. Özel köpeklerle toplanan mantarın kilogram fiyatı ise 300-400 euro arasında değişiyor. Baldan, makarnaya kadar pek çok yerde kullanıldığını söyleyen Şef Can Oba ise "Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok" diyor.

Trüf mantarının yağının da yemeklerde, salatalarda, çorbalarda ve birçok alanda kullanıldığını söyleyen şef Can Oba, evde trüf mantarı kullanmak isteyenler için tarif de verdi. Fırında bonfile et ve sebze sotesi yapan Oba, tavada eti mühürledikten sonra 180 derecelik fırında 30-35 dakika pişirdikten sonra üzerine trüf mantarı sosu ekledi. Kestane çorbası için de trüf mantarının yağını kullanan Oba, trüf mantarını ve yağını damak zevklerine göre diledikleri gibi tüketebileceklerini söyledi.

"BUNUN İÇİN ÖZEL KÖPEKLER YETİŞTİRİLİR"

"Trüf mantarı, mantargillerin içinde aromalısı. Trüfte olan aroma diğer hiçbir mantarda yok. Onun için Avrupa’da ve dünyada Michelin yıldızlı restoranlarda trüf mantarı ve trüf yağı kullanılır. Baldan, makarnaya kadar kullanılıyor. " diyen Şef Can Oba,şöyle konuştu:

"Bu çok değerli bir şey. Türkiye’de yeni yeni kıymeti biliniyor. Siyah trüfün kilosu yaklaşık 300-400 Euro. Yaklaşık 2 bin 500 liraya denk geliyor. Bu parayı bir dönüm buğdaydan kazanıyorsunuz. Ama bunun 1 kilosundan kazanıyorsunuz. Ekilmediği ve doğada doğal olarak yetiştiği için daha faydalı. Türkiye’de kestane ve meşe ağaçlarını sever. Ilıman bir iklim olması lazım. Özellikle Langoz Ormanları, Akdeniz Bölgesi bunun için idealdir. Toprağın 20 santim aşağısında bulunur. Bunun için özel köpekler yetiştirilir. Bu köpekler kokuya ilerlerler"

"BAHARATLAR GRUBUNDA BİLE TRÜF MANTARI KADAR GÜÇLÜ BİR ŞEY YOKTUR"

Yemeklerde güçlü aroması sebebiyle tercih edildiğini belirten Oba, "Çok güçlü bir aroması var. Vanilya ile eş değer. Özellikle trüf mantarı yağı, lezzete lezzet katıyor. Baharatta acıyı, tuzu, kokuyu alabilirsiniz. Ancak baharatlar grubunda bile trüf mantarı kadar güçlü bir şey yoktur. Bu özel bir mantar, onun için de çok değerli. Restoranda trüflü makarna sipariş ettiğiniz zaman fiyat da tat da yükseliyor" dedi.

"FRANSA’DA YAKLAŞIK 10 BİN KİŞİYE SADECE TRÜFTEN İSTİHDAM ALANI VAR"

Toplayıcılığının yapıldığı ülkelerde önemli bir istihdam olduğunu ifade eden Oba, “20 gramlık bir mantar 4 porsiyonluk yemek için yeterlidir. Bu da yaklaşık 40-48 liraya denk gelir. Büyük alışveriş merkezlerinde, zincir marketlerde hem kendisi hem yağı satılmaya başladı. Saklama şekli de önemlidir. Eğer kesildiyse 4 gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Gazete kağıdını her gün değiştirmek üzere buzdolabında saklanabilir. Fransa’da yaklaşık 10 bin kişiye sadece trüften istihdam alanı var. Bacası fabrika. İnşallah ülkemizde de gerekli yeri kazanır" diye konuştu.

