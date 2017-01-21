MUSTAFA KOÇ MEZARI BAŞINDA ANILIYOR (1)

- Koç Holding, Mustafa Koç'un ölümünün 1. yılı nedeniyle hazırlanan videoyu paylaştı.

- TÜSİAD, yazılı mesaj yayınladı.



Haber - Kamera: Enver Alas, İstanbul /

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1'inci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi ve sevenlerin katılımıyla düzenlenen törenle anılıyor.

Mustafa Koç'un kabri başında saat 10.00'da başlayacak olan tören için başta ailesi ve yakınları olmak üzere Koç Holding Topluluğu çalışanları mezarlığa gelmeye başladı.

KOÇ HOLDİNG'TEN VİDEOLU ANMA

Öte yandan Mustafa Koç'un ölüm yıldönümü nedeniyle Koç Holding tarafından hazırlanan bir video "Ardında silinmeyecek izler bırakan Mustafa V. Koç'u, vedasının birinci yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz" denilerek paylaşıldı.

Videoda Mustafa Koç'un fotoğrafları ve "Hepimizin bu dünyada sınırlı hayatı var ve hayatlarımızı mümkün olan en dolu şekilde yaşamak için birbirimizi yüreklendirmemiz gerekiyor" sözü yer aldı.

TÜSİAD DA MESAJ YAYINLADI

TÜSİAD da Mustafa Koç'un ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

TÜSİAD'ın açıklaması şu şekilde:

"Aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde TÜSİAD 2005-2010 dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve TÜSİAD Onursal Başkanı merhum Mustafa V. Koç'u sevgi ve saygı ile anıyoruz.

Mustafa V. Koç iş ve sivil toplum yaşamındaki büyük birikimi ve vizyonuyla, Cumhuriyet dönemimizin önemli bir simgesi haline dönüşmüş Koç Grubu'nun yönetimini başarıyla sürdürmüş ve TÜSİAD'ın çalışmalarına uzun yıllar boyunca emsalsiz katkılar sağlamıştır. Sayın Koç'un Türk iş dünyasının gelişimine verdiği desteği, evrensel demokratik değerlere bağlılığı ve toplumsal gelişme için gerçekleştirdiği gönüllü çalışmaları özellikle genç kuşaklar için rol modeli olmuştur. Kendisini şükran ve sevgi ile anıyoruz; çok özlüyoruz"

Görüntü Dökümü

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-Mezarlıktan görüntü

-Koç ailesinin kabrinden görüntü

-Mustafa Koç'un mezarı

-Mezarlığa gelenler genel ve detaylar