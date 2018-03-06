MUSTAFA DENİZLİ ŞİKAYETÇİ SIFATIYLA İFADE VERDİ (1) 

Haber: Özden ATİK / İstanbul
Kayınbiraderi tarafından darp edildiğini söyleyen Mustafa Denizli mahkemede şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.
Görüntü Dökümü:
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- Denizli'nin adliyedeki görüntüsü
- Detaylar
Haber: Özden ATİK / İstanbul Kayınbiraderi tarafından darp edildiğini söyleyen Mustafa Denizli mahkemede şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Görüntü Dökümü: ----------------- - Denizli'nin adliyedeki görüntüsü - Detaylar
06 Mart 2018 Salı 13:48
Haber: Özden ATİK / İstanbul
Kayınbiraderi tarafından darp edildiğini söyleyen Mustafa Denizli mahkemede şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.
Görüntü Dökümü:
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- Denizli'nin adliyedeki görüntüsü
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