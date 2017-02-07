MUSTAFA ÇALIŞKAN: 'SUÇ İŞLEYEN KARDEŞİM DAHİ OLSA GEREĞİ YAPILIR'

- EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN'DAN GÖZATINA ALINAN EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin açığa alındığını ve adli işlemlerin sonucunun beklenildiğini açıkladı. Basın mensuplarına konuşan Çalışkan, "Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır. Emniyet Teşkilatı, tüm terör örgütleri, suç örgütleri ile mücadele ettiği gibi, kendi içinde de suç ve suçlularla mücadele eder. Bu teşkilat zaten kendi içinde suç işleyen olursa, gereğini yapar öyle bir özelliği vardır. Bu durumla ilgili adli çalışmalar devam ediyor. Adliyenin vereceği kararı bekliyoruz. O süreye kadar şimdilik personelimiz tedbiren açığa alındı" dedi.

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-Ö.Ç'nin fotoğrafı