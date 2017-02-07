Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

MUSTAFA ÇALIŞKAN: 'SUÇ İŞLEYEN KARDEŞİM DAHİ OLSA GEREĞİ YAPILIR'

  İSTANBUL- EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN'DAN GÖZATINA ALINAN EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla...

MUSTAFA ÇALIŞKAN: 'SUÇ İŞLEYEN KARDEŞİM DAHİ OLSA GEREĞİ YAPILIR'

  İSTANBUL- EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN'DAN GÖZATINA ALINAN EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 'Uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla gözaltına alınan Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C.'nin açığa alındığını ve adli işlemlerin sonucunun beklenildiğini açıkladı. Basın mensuplarına konuşan Çalışkan, "Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır. Emniyet Teşkilatı, tüm terör örgütleri, suç örgütleri ile mücadele ettiği gibi, kendi içinde de suç ve suçlularla mücadele eder. Bu teşkilat zaten kendi içinde suç işleyen olursa, gereğini yapar öyle bir özelliği vardır. Bu durumla ilgili adli çalışmalar devam ediyor. Adliyenin vereceği kararı bekliyoruz. O süreye kadar şimdilik personelimiz tedbiren açığa alındı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Ö.Ç'nin fotoğrafı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.