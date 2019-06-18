MURSİ İÇİN İSTANBUL'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI 

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

Fatih Camii'nde Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Mısır'ın eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, dün mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tüm yurtta Mursi için, gıyabi cenaze namazı kılınmasına karar verdi. İstanbul'da Fatih Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazını İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Namaz sonrasında Yılmaz, Mursi için dua ederek kısa bir konuşma yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Gıyabi cenaze namazından görüntü

-Müftü Hasan Kamil Yılmaz'ın dua etmesi ve açıklaması

-Gıyabi cenaze namazına katılardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

