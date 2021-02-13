Murat Aydın 'Yeniden Kuruluş Anayasası'nı sorguladı

aydınSes Medya Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi Gazeteci / Yazar Murat Aydın, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan 'yeni anayasa' ile ilgili "Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak" sözünü yorumladı. Aydın, Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili soruşturma başlatması yapmasına dikkat çekti.

İşte Murat Aydın'ın yazısı... Yazının tamamını okumak için linki tıklayın...