İstanbul 93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor. Törene Münir Özkul'un ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katılıyor.
Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul sahnesinde...
İstanbul 93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenleniyor.
07 Ocak 2018 Pazar 10:48
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