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 MÜNİR ÖZKUL HAYATINI KAYBETTİ (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul bu sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde vefat etti. Haberi alan yakınları ve sanatçı dostları eve gelrdi. TİYATROYA İLK ADIMINI 1940...

 MÜNİR ÖZKUL HAYATINI KAYBETTİ (2)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul bu sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde vefat etti. Haberi alan yakınları ve sanatçı dostları eve gelrdi.

TİYATROYA İLK ADIMINI 1940 YILINDA ATTI
15 Ağustos 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Münir Özkul, tiyatrodaki ilk sahne deneyimini 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde yaşadı. 1948 yılında Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen “Aşk Köprüsü" oyunuyla profesyonelliğe ilk adımını atan Özkul, daha sonra Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti. Usta oyuncu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nun da aralarında olduğu bazı tiyatrolarda sahneye çıktı. Türk tiyatrosunun önemli bir simgesi olan “Kavuk" da, 1968 yılında İsmail Dümbüllü tarafından Münir Özkul'a devredildi.

200'DEN FAZLA FİLMDE ROL ALDI
Münir Özkul, Yeşilçam'daki ilk deneyiminde 1951 yapımı “Vatan ve Namık Kemal" filminde figüran olarak rol aldı. “Mahmut Hoca" ve “Yaşar Usta" gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen Özkul, 200'den fazla filmde oynadı.
1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı" unvanı verilen Münir Özkul, uzun yıllardır demans hastalığıyla mücadele veriyordu.

Görüntü Dökümü:
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-Özkul'un arşiv görüntüsü
-Özkul'un evine gelenlerin görüntüsü

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