Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

Mükerrer oy kullanan Şengül E., gözaltına alındı

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu üzerine kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektiği fotoğrafları paylaşarak mükerrer oy kullandığı intibaı yaratan Şengül E., İzmir Adnan...

Mükerrer oy kullanan Şengül E., gözaltına alındı
YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu üzerine kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektiği fotoğrafları paylaşarak mükerrer oy kullandığı intibaı yaratan Şengül E., İzmir Adnan Menderes Havaalanı’nda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“19/06/2018 günü bazı basın - yayın kuruluşlarında ve sosyal medya'da yer alan haber içeriklerinde ‘kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşmak ‘ sureti ile mükerrer oy kullandığı intibaı yaratarak  kamuoyunda vatandaşların yoğun tepkisine neden olan Belçika'da yaşadığı bildirilen Şengül .E isimli şahıs hakkında Yüksek Seçim Kurulunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yapmış olduğu ‘ilgilinin çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması istemli’ suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 298 sayılı kanuna muhalefet /Resmî evrakta Sahtecilik suçlarından soruşturma başlatılarak şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmekle yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs İzmir /Selçuk'ta gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı İle duyurulur.”

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325