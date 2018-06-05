Muharrem İnce: Rakibim prompter

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz? Rakibim prompter. Promptere bağlı siyaset yaparsan bir gün fişini çekerler. Kılavuzu prompter olanın ... Millet de sanıyor ki Türkiye'nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için, ciğerden, candan konuşan biri lazım, camdan konuşan değil. Birisi yazacak, sen de Kürt sorununu çözeceksin. Mümkün değil" dedi.

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ankara Sincan, Eryaman, Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle'de düzenlenen mitinglerde konuştu.

Sincan'daki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen İnce, şöyle konuştu:

"24 Haziran'da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. Son miting ya cuma ya cumartesi olacak. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim prompter, prompter. Promptere bağlı siyaset yaparsan bir gün fişini çekerler. Türkiye'nin en büyük hatibi meğer promptermış. Kılavuzu prompter olanın ... Millet de sanıyor ki Türkiye'nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için, ciğerden, candan konuşan biri lazım, camdan konuşan değil. Birisi yazacak, sen de Kürt sorununu çözeceksin. Mümkün değil" diye konuştu.

"SÜLEYMAN ŞAH, SAĞLIĞINDA BİLE O KADAR SEYAHAT ETMEDİ"

İnce, "Uçağı yerli değil, gözlüğü yerli değil, arabası yerli değil, mermeri yerli değil. Milli olsalardı, Süleyman Şah'ı oradan oraya gezdirirler miydi? Süleyman Şah, sağlığında bile o kadar seyahat etmedi" dedi.



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-İnce'nin Sincan, Eryaman, Keçiören ve Yenimahalle, Pursaklar'daki konuşmaları

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Hakime TORUN /ANKARA ()