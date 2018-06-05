Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Muharrem İnce: Rakibim prompter

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz? Rakibim prompter. Promptere bağlı siyaset yaparsan bir gün fişini çekerler. Kılavuzu prompter olanın ... Millet de sanıyor ki Türkiye'nin en...

Muharrem İnce: Rakibim prompter

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz? Rakibim prompter. Promptere bağlı siyaset yaparsan bir gün fişini çekerler. Kılavuzu prompter olanın ... Millet de sanıyor ki Türkiye'nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için, ciğerden, candan konuşan biri lazım, camdan konuşan değil. Birisi yazacak, sen de Kürt sorununu çözeceksin. Mümkün değil" dedi. 

CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,  Ankara Sincan, Eryaman, Keçiören, Pursaklar ve Yenimahalle'de düzenlenen mitinglerde konuştu. 
Sincan'daki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenen İnce, şöyle konuştu:
"24 Haziran'da yapacağımız seçimin son Ankara mitinginin provalarını yapıyoruz. Son miting ya cuma ya cumartesi olacak. 1 milyon kişi toplamalıyız. Rakibim çok güçlü. Benim rakibim kim biliyor musunuz, rakibim prompter, prompter. Promptere bağlı siyaset yaparsan bir gün fişini çekerler. Türkiye'nin en büyük hatibi meğer promptermış. Kılavuzu prompter olanın ... Millet de sanıyor ki Türkiye'nin en büyük hatibi ama camdan okuyor camdan. Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için, ciğerden, candan konuşan biri lazım, camdan konuşan değil. Birisi yazacak, sen de Kürt sorununu çözeceksin. Mümkün değil" diye konuştu. 

"SÜLEYMAN ŞAH, SAĞLIĞINDA BİLE O KADAR SEYAHAT ETMEDİ" 
İnce, "Uçağı yerli değil, gözlüğü yerli değil, arabası yerli değil, mermeri yerli değil. Milli olsalardı, Süleyman Şah'ı oradan oraya gezdirirler miydi? Süleyman Şah, sağlığında bile o kadar seyahat etmedi" dedi. 


Görüntü dökümü

-İnce'nin Sincan, Eryaman, Keçiören ve Yenimahalle, Pursaklar'daki konuşmaları 

-Detaylar 

Hakime TORUN /ANKARA () 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325