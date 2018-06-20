MUHARREM İNCE GENEL YAYIN YÖNETMENLERİYLE BİR ARAYA GELDİ 

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul'da ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantının başında basın mensuplarının kısa bir görüntü aldı. Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

Muharrem İnce'ye, TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik ediyor. Toplantıya CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay gibi isimlerin de aralarında olduğu medya yöneticileri katılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Kahvaltılı toplantıdan görüntüler

-Muharrem İnce ve CHP'li vekiller

-Genel yayın yönetmenleri

-Genel ve detaylar

