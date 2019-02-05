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MUHARREM İNCE: (EREN ERDEM) İKNA ETTİM AÇLIK GREVİNİ BİTİRDİ   

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()  Eski CHP Milletvekili Eren Erdem’i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden Muharrem İnce, “Direndi ama ikna ettim, açlık grevini bitirdi. Perşembe günü tahliye olacağına dair umutluyumö...

MUHARREM İNCE: (EREN ERDEM) İKNA ETTİM AÇLIK GREVİNİ BİTİRDİ   

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, () 
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem’i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde ziyaret eden Muharrem İnce, “Direndi ama ikna ettim, açlık grevini bitirdi. Perşembe günü tahliye olacağına dair umutluyumö dedi.    
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eren Erdem’i ziyaret etti. CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de İnce’ye eşlik etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan İnce, Eren Erdem’in açlık grevine son verdiğini belirtti. 
Erdem’i ikna etmekte zorlandığını söyleyen İnce, “Milletvekilliği yapmış bir ağabeyi olarak, çocuğunu düşünmesi gerektiğini söyledim. Çok direndi ama sonunda ‘Ağabey tamam ama ara verelim o zaman’ dedi. An itibariyle bırakacak açlık görevini. Tabi ki Perşembe gününü çok önemsiyor. Daha önce tahliye kararını veren aynı heyet, Perşembe günü için tutukluluğun yeniden değerlendirilmesini görüşecek. Ek bir delik yok ortada. Ek bir konu olmadığına göre Perşembe gününden umutluyuz tahliye olacağına dairö diye konuştu.  
Muharrem İnce, basın mensuplarının CHP’nin Silivri ve Maltepe adaylarının durumunu sorması üzerine “Teşekkür ederimö diyerek açıklama yapmaktan kaçındı. 

Görüntü Dökümü:
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-Muharrem İnce’nin cezaevi çıkışı aracıyla gelişi 
-Gazetecilere basın açıklaması
-Silivri ve Maltepe adaylarının sorulması
-Muharrem İnce’nin gidişi 

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