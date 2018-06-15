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Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi olan Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki köy camisinde kıldı. Namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin...

Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı

CUMHURBAŞKANI adayı Muharrem İnce, bayram namazını memleketi olan Yalova’nın Elmalık Köyü’ndeki köy camisinde kıldı. Namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin elini öptü.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'na memleketi olan Yalova'nın Elmalık köyünde girdi. Sabahın erken saatlerinde evinden çıkıp camiye yürüyen İnce hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Elmalık Köyü Cami'nde kıldığı namazın ardından camı çıkışında köylülerle bayramlaşan İnce, köy mezarlığına giderek babası Şerif İnce’nin mezarında dua okudu. İnce mezarlık ziyaretinin ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek burada ailesi ile bayramlaştı. üm milletin bayramını kutladığını söyleyen İnce, burada gazetecilere açıklamada bulunarak, “Bizde bayramlarda bu geleneksel sıra olayı vardır. Herkes birbirinin doğum tarihini bilir zaten. Sadece yabancılar varsa onlarda hata olur. Yoksa köylülerde bir hata olmaz. Herkes yaşına bakar. Yaşı geldiği zaman sıraya girer, bayramlaşır. En son 7-8 yaşındaki çocuklar, köyün ihtiyarı en başta oturur. Bu seremoni, bu gelenek hiç değişmedi benim için. Sadece bir kez askerdeyken katılamadım. Onun haricinde hep buradaydım. İnşallah yarın cumhurbaşkanı olduğumuzda da aynı şekilde devam edeceğiz, onu bozmayacağız. Ben bütün milletimizin, Müslümanların bayramlarını kutluyorum. Nice güzel bayramlar diliyorum. Bayramda ağız tanını bozmayalım ama akşamüzeri saat 18.00’de mitingimiz var. Arife günü bana söylenenlere akşamüzeri gerekli cevabı veririm." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İnce'nin evden çıkışı vatandaşlarla selamlaşması
-Camiye yürümesi ve namaz çıkışı bayramlaşma
-Mezarlık ziyareti
-Annesinin elini öpmesi
-Açıklamaları

Enver Fatih TIKIR-Can EROK-Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()

3dk 53sn - 435 mb

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