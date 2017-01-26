MUHABİRE 12 BİN 600 TL PARA CEZASI...

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Canan Coşkun, "Hakim ve savcılara indirimli konut" haberinde, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan 12 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun ile avukatları katıldı. Haberin yapıldığı dönemde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan şikayetçiler Orhan Kapıcı ile Emlak Konut GYO'yu da avukatları temsil etti. Şikayetçi avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanığın talep edilen yönde cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

"YAPILAN HABERDE KAMU YARARI VARDIR"

Esasa ilişkin savunmasını yapan Coşkun da, "Ben yaptığım haberde kimseye hakaret ettiğimi düşünmüyorum. Bu nedenle de mahkemeden beraat talep etmiyorum. Benim talebim bu hukuksuzluğun giderilmesidir" dedi.

Coşkun'un avukatlarından Tora Pekin de, yapılan haberde kimseye hakaret edilmediğini savunarak, "AHİM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın benzer konularda verdiği kararlarda ortaya konulan ilkeler bellidir. Bu nedenle hukuksal perspektiften bakıldığında yapılan haberde hukuka uygunluk nedenleri vardır. Öte yandan bu haberde kamu yararı da vardır. Çünkü gazeteciliğin ana amaçlarından biri belki de en önemlisi 4. kuvvet olarak toplumsal denetim erkini oluşturmaktır. Bu haberle de sağlanmak istenen amaç gerçekleşmiştir" diye konuştu.

ADLİ PARA CEZASI

Kararını veren mahkeme, suçun basın görevi çerçevesinde işlenmesini dikkate alarak, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan "490 gün adli para cezasına çarptırdı. Suçun tek bir fiil ile birden fazla mağdura yönelik işlendiği gerekçesiyle de cezada artırıma giden mahkeme, Coşkun'un günlüğü 20 TL'den 630 gün olmak üzere 12 bin 600 TL adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme para cezasının 20 eşit taksitle ödenmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU

Coşkun'un 19 Şubat tarihli yargı mensuplarına indirimli emlak satışıyla ilgili yaptığı haberde adı geçen savcı ve hakimler, kendilerine indirimli konut satılmadığını belirterek haberi yapan muhabir hakkında şikayetçi olmuşlardı. Hazırlanan İddianamede 2 savcı müşteki, aralarında dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Başsavcıvekilleri ve hakimlerin bulunduğu 8 kişi ise mağdur olarak yer almıştı.

Coşkun'un "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçu kapsamında 23 yıl 4 ay hapsi istenmişti.

