Muğla - Dalaman'a, Thomas Cook mağduru yolcular için A380'le birlikte 12 uçak geliyor (3)
TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan yaklaşık 3 bin İngiliz turist, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, ülkelerine dönebilmek için Dalaman Havalimanı'na geldi....
TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR
Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan yaklaşık 3 bin İngiliz turist, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, ülkelerine dönebilmek için Dalaman Havalimanı'na geldi. Turistler için seferber olan İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, aralarında A380 tipi yolcu uçağınun da yer aldığı 12 yolcu uçağını Dalaman Havalimanı'na sevk etti. Öğlen saatlerinde yolcu uçaklarının Dalaman Havalimanı'na gelmesiyle işlemleri tamamlanan İngiliz turistler, uçaklara bindirildi. Saat 15.00'den itibaren ilk sefer için kalkan uçak Dalaman Havalimanı'ndan İngiltere'ye gitmek için havalandı. 3 ve 4 saat aralıklarla seferler sürerken, ülkelerine dönmenin sevincini yaşayan turistler, basın mensuplarına gülümseyerek el salladı.
Bu arada seferler devam ederken HiFly'a ait 9H-MIP tescilli A380 yolcu uçağı, 580 yolcu ile İngiltere'ye hareket etti. İngiliz turistleri ülkelerine götürmek için gelen A380 yolcu uçağının Türkiye'ye ilk kez geldiği belirtildi. Bu uçağın özel izinle geldiği de öğrenildi. İngiliz turistlerin ülkelerine dönmeleri için 12 uçağın bugün akşam saatlerine kadar seferlerini sürdüreceği öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Aprondaki yolculardan detaylar
Yolcuların uçağa binmesi
Uçaktan genel ve detaylar
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN - Ercan KAYLI - Aykut KURT / DALAMAN(Muğla),()
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