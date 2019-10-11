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MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki...
GÜNDEM 11.10.2019, 18:40
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim'de PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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