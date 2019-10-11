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MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 şehit (2)
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı...
GÜNDEM 11.10.2019, 19:07
BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda Bakan Akar, "Silah arkadaşlarımız, 11 Ekim'de Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit oldu. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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