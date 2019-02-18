Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
ANKARA, ()
MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 şehit
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel...
18 Şubat 2019 Pazartesi 13:06
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