MSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı (2)

'BEBEK KATİLİ PYD/YPG'

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine attığı havan mermisiyle biri bebek 2 masum sivilin şehit olduğunu bildirildi. Açıklamada, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale’ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir, bebek katili PYD/YPG. Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.