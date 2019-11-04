banner314

banner325

Son Dakika

MSB: Suriyelilerin evlerine dönmelerinin yolu açıldı

MSB: Suriyelilerin evlerine dönmelerinin yolu açıldı MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan...

GÜNDEM 04.11.2019, 16:05
MSB: Suriyelilerin evlerine dönmelerinin yolu açıldı

MSB: Suriyelilerin evlerine dönmelerinin yolu açıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, "Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nın bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere sadece DEAŞ ve PKK/YPG'li teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları esas alınarak yapıldığı belirtildi. PKK/YPG'li teröristlerin bilinçli şekilde sivil kıyafet giyerek ve sivillerin hayatını hiçe sayarak, haince, birçok hastane ve ibadethaneyi silah mevzii ve barınak olarak kullandığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Buna rağmen, masumlara, sivillere ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve gayret gösterilmiştir. Barış Pınarı Harekâtı ile PKK/YPG terör örgütünün Tel Abyad ve Resulayn bölgelerindeki baskı ve zulmü sona erdirilmiş, Türkiye'ye sığınan Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli olarak evlerine ve topraklarına dönmelerinin yolu açılmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı temizliği yapılan ve su-elektrik gibi temel altyapı çalışmaları devam eden Tel Abyad ve Resulayn'a bölgede yaşayan halkın dönüşleri başlamıştır. Hayatın normalleşmeye başladığı yerleşim yerlerine emniyetli şekilde dönüş için TSK gerekli tedbirleri almaktadır."

'BİZİM MÜCADELEMİZ YALNIZCA TERÖRİSTLE'

Açıklamada ayrıca, bu insani ve olumlu gelişmelerden rahatsız olan PKK/YPG terör örgütünün ahlaksızlığa, yalana ve iftiraya dayalı, kasıtlı yayın ve dezenformasyon faaliyetlerinin yakından takip edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bununla da yetinmeyip masum sivilleri hedef alan bombalı saldırılarıyla suçüstü yakalanan insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü, eylemlerini ve yalanlarını sürdürse de TSK bölge halkının huzur ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız devam ettirecektir. TSK, bölgedeki masum, işinde-gücünde tüm insanların hangi din ve etnik kökende olursa olsun yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edecektir. Bizim mücadelemiz yalnızca teröristlerdir."

TÜRK ASKERİNE TEŞEKKÜR

Bu arada bakanlığın internet sitesinden paylaşılan videoda bölge halkı ile yapılan röportajlar yer aldı. Mikrofonlara konuşan vatandaşlar, Türk askerine teşekkür ederek, Türkiye'nin kendilerine çok yardım ettiğini, bölgeye barış ve huzur geldiğini ifade etti.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

ANKARA, () 

Yorumlar (0)
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5