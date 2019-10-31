MSB: Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı" denildi.



Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()