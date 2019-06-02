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MSB, Pençe Harekâtı' kapsamında yeni görüntüler paylaştı

MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda, terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiği bildirildi....

MSB, Pençe Harekâtı' kapsamında yeni görüntüler paylaştı
MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda, terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girilmeye devam edildiği bildirildi. Öte yandan o anlara ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre TSK, Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait sığınak, barınak ve mağaralara girmeye devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütüne ait bir kısmı birden fazla bölmeden oluşan sığınaklarda 2 doçka uçaksavar silahı, 950 adet doçka mühimmatı, 5 tüfek şarjörü ve 260 adet mühimmatı, bir roketatar, üç antitank roketatar mühimmatı, bir dragunov keskin nişancı tüfeği ve beş şarjörü, 10 adet el bombası, 51 çuval amonyum nitrat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi tespit edildi.

Ayrıca Bakanlık tarafından harekât kapsamında yeni görüntü paylaşıldı.

Görüntü dökümü:
- Mağaradan ve ele geçirilen malzemeden görüntü
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-

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