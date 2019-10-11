MSB: Kamışlı ve Derik'te TSK'ya ait operasyon unsuru yok

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığı haberlerinin yalan olduğunu duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kamışlı ve Derik'teki sivil halkın hedef alındığına dair yalan haberleri akıl sınırlarını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait hiçbir operasyon unsuru bulunmamaktadır" denildi.

ANKARA, ()