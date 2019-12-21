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MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki PKK'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,...
GÜNDEM 21.12.2019, 14:54
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki PKK'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
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