MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.