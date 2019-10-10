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MSB: Hedefler ele geçirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan...
GÜNDEM 10.10.2019, 10:54
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.
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