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MSB: Harekatta 277 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini, şu anda kadar 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,...

GÜNDEM 11.10.2019, 09:00
MSB: Harekatta 277 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini, şu anda kadar 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldü. Tespit edilen hedefler Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları tarafından ateş altına alındı. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca icra edilen harekâtlar neticesinde 49 PKK/PYD-YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu" denildi.

ANKARA, ()-

 

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