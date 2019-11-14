MSB'den Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin açıklama
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı hafif silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Milli...
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı hafif silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yaralanan personelin hastaneye sevk edildiğini ve çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı silah mühimmat deposunda meydana gelen patlamaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklmada, "Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait bir hafif silah mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle saat 22.50 sularında patlama meydana gelmiştir. Patlamada yaralanan personel hastaneye sevk edilmiş, çıkan yangın kontrol altına alınmış ve olay bölgesinin çevre emniyeti tam olarak sağlanmıştır. Olayla ilgili gerekli tüm tedbirler alınmış ve oluşturulan inceleme heyeti ile patlamanın nedenini belirlemek üzere derhal çalışmalara başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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