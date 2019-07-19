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MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

  Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini andı. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama...

MSB'den 'Kıbrıs Barış Harekatı' paylaşımı

 

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini andı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45'inci yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. Kıbrıs Barış Harekatı görüntülerinin yer aldığı video, "Kıbrıs'a 45 yıl önce barışı getiren, kardeşlerimize yönelik zulmü ve acıyı dindiren Kıbrıs Barış Harekatı Şehitlerimiz ile tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla paylaşıldı.
 

Görüntü Dökümü:
-Kıbrıs Barış Harekatı görüntüleri

GÖRÜNÜTÜLER GEÇİLDİ 
ANKARA, ()-

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